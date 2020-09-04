İktisadi faaliyet güç kazanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ikinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyetin, mayıstan bu yana güç kazandığı mesajını verdi. Banka, 200'ün üzerinde yatırımcıya video konferans düzenleyerek, "Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Bankanın internet sitesinde yer alan sunumda, "Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecek" ifadelerine yer verildi.Sunumda, "Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir. Salgının ilerleyişine bağlı olarak iç ve dış talep koşullarının seyrine dair belirsizlikler önemini korumaktadır. Bu çerçevede ağustos ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verilmiştir. Son dönemde salgına özgü alınan finansal tedbirlerin kademeli olarak normalleşmesi ve likidite tedbirleri ile sağlanan sıkılaşmanın makrofinansal istikrara katkı yapması beklenmekte. Banka, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanacaktır" denildi.