Marketler e-ticaretteki adımlarını hızlandırıyor

KOVİD- 19salgını e-ticaret ve market zincirlerinin de yatırımlarını baştan sona değiştirmeye başladı. İndirim market zinciri BİM'in sahibi olduğu File'nin de e-ticarete hazırlandığı açıklandı. Birnoktabir.com'un şirketin çeyrek sonuçlarından yola çıkarak elde ettiği bilgiye göre File'nin e-ticarete ne zaman başlayacağına ilişkin kesin bir tarih şimdilik bulunmuyor. BİM'in File'yi e-ticarete hazırlamasının gerekçeleri şu şekilde açıklanıyor: "Tüketici davranışlarındaki değişikliklerin trendlerde değişiklere yol açması ve mağaza trafiklerinin azalmasına karşılık sepet hacimlerinin artması." BİM'in 2015 devreye aldığı File satış modelinin temel amacı tüketicilerin gıda, kişisel bakım ve genel temizlik ihtiyaçlarını, iyi veya en iyi kalitede, yüksek standartlarda üretilmiş, sağlıklı ve taze olmak şartıyla, sürekli düşük fiyatlardan karşılamak olarak belirlendi. Mağazaların satış alanı yaklaşık bin metrekare ve satış yelpazesinde yaklaşık 4 bin 500 ürün bulunuyor. Bu ürünlerin yüzde 35'inin özel markalardan oluştuğunu not edelim. BİM'in paylaştığı verilere göre, 2020 ikinci çeyrek sonu itibarıyla 113 File mağazası tüketicilerle buluşuyor. Bu mağazalar İstanbul, Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Kocaeli ve Tekirdağ'da yer alıyor. 1995'te kurulan BİM'in satışları bu yılın ilk yarısında 26.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin 8 bin 95'i Türkiye ve 826'sı Fas ve Mısır'da olmak üzere toplam 8 bin 921 mağazası var.