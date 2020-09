Next Game Startup’ta yarın büyük gün

INTEL, ESL Gaming Fest kapsamında düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı oyun girişimciliği yarışması Next Game Startup'ta toplamda 1 milyon 250 bin TL değerinde ödülün kazananları yarın belli olacak. Next Game Startup'ta final heyecanı yaklaşıyor. 100'den fazla yarışmacı takım arasından finale kadar yükselen 10 takımın yarışacağı etkinlik yarın İzmir'de gerçekleşecek. Finalistler birbirinden değerli jüri üyelerine oyunlarının tanıtım filmlerini izletip sunumlarını yaparak hayallerine ulaşmak için son virajı aşmaya çalışacaklar. Son yıllarda hızla büyüyen global oyun endüstrisinde, Türkiye'den çıkan girişimlerin başarılarını artırmak hedefiyle düzenlenen oyun girişimciliği yarışması Next Game Startup'ın yarışmacıları; ekip yapısı, örnek ürün, finansal ve pazarlama alanında değerleme ve yatırım ihtiyacını bilme kriterlerine göre değerlendirilecek.Oyun girişimciliği yarışmasında dereceye giren girişimlere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 bin TL'lik nakit ödül, oFON tarafından 1 milyon TL'lik avans fonlaması sağlanırken, INTEL, ESL, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, Monster Notebook, Teknosa, Hepsiburada ve diğer iş ortakları tarafından sağlanacak hizmetlerle 200 bin TL proje desteği olmak üzere toplam 1 milyon 250 bin TL değerinde katkı sağlanıyor. Finalistlere yatırımcılara kolaylıkla ulaşabilme fırsatı da sunuluyor.