SON DAKİKA HABER: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

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HABER: Güncel bugün ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Güncel vatandaşlar tarafından her gün olarak aratılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs kaynaklı olarak yaşanan ekonomik olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla, kamu bankaları tarafından tarihin en uygun kredi fırsatı sunulmuştu. Bu durumda araç ve ev satışlarında patlamaya neden olmuştu. Peki, güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? İşte Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Giriş Tarihi: 4.9.2020 12:09 Son Güncelleme: 4.9.2020 12:09 ABONE OL
SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Güncel ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kamu bankalarının kredi faiz oranlarındaki indirimi sonrası otomobil ve ev satışlarında patlama yaşandı. Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı. Öte yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 büyüdü.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ev ve otomobil almak isteyenler kendileri için en uygun kredi seçeneğini bulmak istiyor. Bu süreçte 'ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtı internet üzerinden sıkça aratılıyor. Biz de kredi kullanmak isteyenler için güncel oranları listeledik. İşte Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti, Yapıkredi, TEB, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 1.09

SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.99

SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Sarıpanjur konut kredisi: 1.09

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.15

SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.57

Taşıt kredisi: 1.33

Konut kredisi: 1.19

SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.44

Konut kredisi: 1.29

Taşıt kredisi: 1.47

SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.20

Ev kredisi: 1.15

SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.2

Taşıt kredisi: 1.26

Konut kredisi: 1.29

SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.07

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.45

SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.66

Tüketici kredisi: 1.66

Mortgage kredisi: 1.29

Taşıt kredisi: 1.46

SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

YAPI :

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 1.45

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SON DAKİKA HABER: Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları
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