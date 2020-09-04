TEKNOFEST 2020 Roket Yarışları Tuz Gölü’nde

EN yükseği hedefleyen gençler için ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE TEKNOFEST 2020 Roket Yarışları heyecanı Tuz Gölü'nde 1 Eylül'de başladı. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "Yüksek İrtifa Kategorisi"nde takımlar, 20 bin feet irtifaya atış yapacaklar. Festival kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarında 20 bin 197 takımdaki 100 bin genç kıyasıya mücadele ediyor. 2020 Roket Yarışları'na lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri takım olarak katılıyor. 3 ayrı kategoride birincilere 50 bin, ikincilere 40 bin, üçüncülere ise 30 bin TL ödül verilecek. 13 Eylül'e kadar devam edecek yarışmada takımlar, bir gün montaj alanında roketlerinin montajını tamamlarken sonraki gün atış alanında montajını tamamlamış oldukları roketlerin atışını gerçekleştiriyor.