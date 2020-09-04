Tuz Gölü'nde nefes kesen yarışma! Teker teker ateşleniyor...

Dünyadaki en büyük etkinliklerden biri oldu. Dünyadaki en büyük teknoloji ve aracılık festivali olma unvanını aldı. Bu yıl pandemi nedeniyle sadece yarışmayla devam ediyoruz. Birçok program çok kısıtlı olarak yapılacak. 2018'de yola çıktığımızda ilk yıl 20 bin öğrencimiz başvurmuştu. 2. yıl 50 bin sayısına ulaştı ve 20 bin öğrencimiz yarıştı. Bu yarışmalar geleceğin trendi olan teknoloji alanlarında genç kardeşlerimizi hazırlamaya yönelik bir çalışma. Bir taraftan da geleceğin teknolojilerini içerdiğinden o günün yarışmaları geldiğinde hazırlanmaları sağlanmış olarak kurgulandı. Dünyadaki en büyük platform olarak karşınızda. Bu yıl ilgi çok daha büyük oldu. Son etabın yarışlarını Gaziantep'te tamamlamak istiyoruz. Bugün burada yarışan genç kardeşlerime ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.



