5 günde 750 bin öğrenci derslerini TV+’tan izledi

TURKCELL'IN dijital yayıncılık platformu TV+, 31 Ağustos'ta yeni eğitimöğretim yılının EBA TV üzerinden başlamasıyla öğrencilerin de tercihi oldu. Pandemi nedeniyle eğitimlerin uzaktan devam etmesine karar verilmesinin ardından, öğrenciler derslerini TV+'tan takip etmeyi tercih etti. İlk 5 günde ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV kanallarını 750 bin kişi izledi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Mart ayından bu yana online eğitim platformlarına erişim hızını artırmanın yanı sıra EBA TV'nin verdiği 3 GB kotayı 6 GB'a çıkardık" dedi.