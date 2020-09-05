Fibabanka’da üst düzey transfer

FIBABANKA, dijital altyapı teknolojilerine yatırımlarını sürdürürken, bu alandaki insan kaynağını da güçlendirecek önemli bir transfer gerçekleştirdi. Bu doğrultuda, Fibabanka'nın Bilgi Teknolojileri ve Bankacılık Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Serdar Yılmaz getirildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği bölümü mezunu olan Yılmaz, aynı üniversitede elektrik elektronik mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladı. Yılmaz, 25 yıllık mesleki kariyerinde Softech ve Türkiye İş Bankası'nda çeşitli görevlerde çalıştı.