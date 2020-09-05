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İK’ya global çapta iki altın ödül

Giriş Tarihi: 5.9.2020 ABONE OL
İş Bankası İK’ya global çapta iki altın ödül
TÜRKİYE İş Bankası, alanında sektörün önde gelen uluslararası ödül programlarından olan 'Brandon Hall Human Capital Management (HCM) Excellence 2020 Ödülleri'nde iki altın ödüle layık görüldü. Ödül getiren uygulamalar, 'Gelecek için Yönetim Gelişimi' programındaki Gelişim Merkezi ile 'Şube Müdürlüğü Öğrenme Yolculuğu' programları oldu. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Burak Seyrek, İş Bankası'nın yetenek gelişimi alanındaki uygulamalarının uluslararası çapta bu ödülleri almasından büyük mutluluk ve gurur duyduklarını vurguladı.
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İş Bankası İK’ya global çapta iki altın ödül
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