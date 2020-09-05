Vatandaş pandemide yazlık evine geçti

KoronavırüsünTürkiye'de görülmeye başlandığı mart ayından itibaren normalleşmenin başladığı haziran ayına kadar vatandaşın evde kalma süreleri artınca, elektrik tüketimi de artışa geçti. CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in 'Gayrimenkulun Enerjisi 2020 Raporu'nun yılın ilk yarısına ilişkin sonuçlarına göre, vatandaş salgından korunmak için Çatalca ve Silivri gibi yazlık bölgelere yönelince, bu ilçelerdeki elektrik tüketiminde yüzde 35'lere varan artış görüldü. İstanbul Avrupa yakasındaki 4.4 milyonun üzerindeki abonenin verileri ele alınarak hazırlanan rapora göre, bu dönemde tüketicilerin yazlık olarak kullandığı ve yılın belli dönemlerinde boş olan konutlarına geçişinin etkisiyle bu ilçelerde doluluk ve elektrik tüketimi arttı. Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir, Çatalca, Esenyurt ve Silivri, sırasıyla doluluk oranlarının en çok arttığı ilçeler oldu.Rapora göre, pandeminin mesken tüketimine etkisi en net nisanda görüldü. Genelde ise nisan ve mayıs ayında meskenlerde tüketim yüzde 20 arttı. Ticarethanelerin elektrik tüketimi yüzde 25 ve sanayi elektrik tüketimi de yüzde 15 azaldı.Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, nisan ve mayıs aylarında evde kalma sürelerinin artmasıyla mesken faturalarında yüzde 15 artış yaşandığını kaydetti. Haziranda normalleşmenin başlaması ve seyahat yasağının kalkmasıyla faturalarda düşüş yaşandığını sözlerine ekledi.