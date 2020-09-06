Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 6 Eylül çeyrek, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Güncel ve canlı altın fiyatları, piyasaların kapalığı olduğu hafta sonu da son dakika hareketliliği içerisinde bulunuyor. Gram altının fiyatı, dün yaşadığı yükselişin ardından bugün de 462 TL seviyesinden işlem görüyor. Bilindiği üzere, Kovid-19 salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarını gördü. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz ay rekor üstüne rekor kırmıştı. Fiyatlar değişiklik gösterdiği canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan görebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 6 EYLÜL 2020: ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayı ortalarına doğru TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 6 Eylül 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.