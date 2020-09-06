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'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası

'in ilçesinde 5 işletmeye, 15 gün kapatma cezası verildi.

AA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 16:42 ABONE OL
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 5 işletmenin, "toplum sağlığı için tehlike arz eden eylemlerinin devamlılık gösterdiği" tespit edildi.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işletmelerin 15 gün süre için kapatılmasına karar verdi.

Kararın, bugünden itibaren geçerli olduğu bildirildi.

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Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
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