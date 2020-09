Daha büyük hedeflere koşan Türkiye’yiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açılan ve Edirne'yi Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlayan Ankara-Niğde Otoyolu'nun güçlü Türkiye'nin önemli yapı taşlarından olduğunu belirtti. Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Otoyolumuzun 2. kesimini de 29 Ekim'de tamamlayıp, projemizi tam kapasite ile hizmete sunmayı hedefliyoruz. 4 saat 14 dakika süren seyahat süresini 2.5 saatin altına düşüren Ankara-Niğde Otoyolu gibi önemli yatırımlar ile çok daha büyük ve iddialı hedeflere koşan bir Türkiye'yiz artık.275 kilometresi otoyol ve 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğundaki otoyol ile Ankara Mersin'e, Adana'ya ve Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlanmış oldu. Otoyolumuzun 113 kilometrelik Acıkuyu Kavşağı-Alayhan Kavşağı arası 2. kesimi de yılsonuna kadar açılacak. Edirne'den Şanlıurfa'ya bin 230 kilometre kesintisiz ulaşım sağlanacak.Projemiz sayesinde vatandaşlarımız her yıl 885 milyon lira zamandan, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıttan da tasarruf edecek. Yatırımımız ile her yıl ülkemiz 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak. Otoyol sayesinde, karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak.Ankara-Niğde Otoyolu yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile donatıldı. Otoyol, bir ana kontrol merkezinden yönetiliyor. Sistem ile otoyolda oluşan tehlikeli, kaza ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerekse sürücüler uyarılıyor. Çoklu cihaz, kamera, görüntü ve alarmlar içinde insan hatasını en aza indiren bir yapay zeka sayesinde her aşama kontrol edilebiliyor. Sistem kapsamında otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı kurulumu yapılırken, otoyol boyunca 500 adet trafik sensörün yanı sıra 9 adet metorolojik ölçüm istasyonun, 208 adet olay algılama kamerasının, 335 adet akıllı ulaşım saha yönetim ünitesinin ve 687 adet dijital ortam sunucusunun kurulumu da yapıldı.Proje ile Avrasya Yol Güzergâhları, Karadeniz Ekonomik İşbirliği- Türkiye Karadeniz Koridoru ve Kırşehir bağlantı yolu ile Avrupa Kafkasya-Asya Transit Koridoru'nun önemli bir parçası tamamlanmış oldu. Ankara-Niğde Otoyolu, Tuz Gölü ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı rahatlatacak.Bakan Adil Karaismailoğlu otoyoldaki geçiş ücretleri hakkında da şu bilgileri verdi: "Hizmete açılan 1. kesimi kullanan bir binek araç Ankara Haymana Alın Gişesi'nden girerek Ankara Şereflikoçhisar Acıkuyu Gişesi'nden çıktığında 48 TL ödeyecek. Otoyolun 3. Kesimi kullanıldığında ise Aksaray Alayhan Gişesi'nden giren bir binek araç Niğde Alın Gişesi'nden çıkacak ve ödeyeceği rakam 25,5 TL olacak. Otoyol Ankara tarafında çevre yolundan başlayarak Hacıbey Kavşağı, Gölbaşı Kavşağı ve Haymana Kavşağı'na kadar 13 kilometrelik kesimi ise ücretsiz olacak."