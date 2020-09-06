Dişe dokunur teknoloji hazır

Yıllardır ziyaret ettiğimiz pek çok fuarı online takip etmek kolay olmuyor. Ocak ayının ilk haftası Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'ten sonra hiçbir fuara gidemedim. Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020 - Mobile World Congress) iptal olurken, pek çok marka online toplantı ile ürünlerini tanıtmıştı. Şimdi Berlin'de düzenlenen ve Avrupa'da pek çok tüketici elektroniği markasının yıllık satış planlamalarını yaptığı IFA fuarı da online düzenlendi.Markaların online toplantılarda tanıttığı ürünlerde kişisel sağlık cihazları ve çözümleri dikkat çekiyor. Kovid-19 sebebiyle doktora, diş hekimine veya hastaneye gitmeye çekindikleri için tele sağlık uygulamaları hiç olmadığı kadar hızlanmaya başladı. Pandemi döneminde dişçilere gitmeye çekinenler için güzel haberler vardı. Philips, insanların evde kendi sağlıklarını korumasını ve kontrol etmesini sağlayan, verilerin kontrolünü elinde bulundurmalarına ve bu verileri sağlık profesyonelleriyle uzaktan paylaşmalarına olanak veren, kişisel sağlık çözümlerine odaklanıyor.Philips Sonicare tele-dişçilik Amerika Birleşik Devletleri'nde diş hekimlerinin kullanımına açıldı. Diş hekimlerinin hastalarıyla online görüşebilmesi sayesinde diş sağlığına yönelik uygulamalar kesintisiz devam edebiliyor. Ağız sağlığı için diş aralarını, yani dişlerimizin yüzey alanının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan alanı ve dili de temizlemek gerekiyor. Akıllı teknolojiler ve ses teknolojilerini kullanan inovatif Philips diş fırçaları, yakında piyasaya sürülecek olan Philips Sonicare Power Flosser ve ileri dil bakımı çözümleri sayesinde insanlar artık sağlıklı ağız ve dişlere kavuşabilecek.