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Leopard 2A4 tankları yeni zırhlarıyla seviye atlıyor

Cumhurbaşkanlığı Başkanı : "'ın 2A4 tankları için geliştirilen zırh paketinin kalifikasyon testleri ve entegrasyonu başarıyla tamamlandı" - "Öncelikle 40 tankın zırhlandırması bulundukları bölgede yapılarak tankların beka yetenekleri en üst seviyeye çıkarılacak"

AA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 14:49 Son Güncelleme: 6.9.2020 14:51 ABONE OL
Leopard 2A4 tankları yeni zırhlarıyla seviye atlıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN'ın Balistik Koruma Merkezinde Leopard 2A4 tankları için geliştirilen zırh paketinin kalifikasyon testleri ve entegrasyonunun başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Demir, Twitter'dan paylaştığı mesajında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki M60T ve Leopard 2A4 ana muharebe tanklarının bugünün modern muharebe koşullarına uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Demir, şunları kaydetti:

"ROKETSAN'ın Balistik Koruma Merkezinde Leopard 2A4 tankları için geliştirilen zırh paketinin kalifikasyon testleri ve entegrasyonu başarıyla tamamlandı. Öncelikle 40 tankın zırhlandırması bulundukları bölgede yapılarak tankların beka yetenekleri en üst seviyeye çıkarılacak."

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Leopard 2A4 tankları yeni zırhlarıyla seviye atlıyor
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