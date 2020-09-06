Madenlere 150 milyon liralık destek

Madencilere yönelik geçtiğimiz dönemde hayata geçirilen iş sağlığı projesi hareketlenmeye başladı. 17.5 milyon euro yani yaklaşık 150 milyon lira bütçeli projede özellikle madencilik sektöründe toplumsal farkındalığın artırılması ve daha iyi çalışma şartlarının oluşturulması amaçlanıyor. Proje 20 Ağustos'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla sanal ortamdan başlatılmıştı.Yeraltı kömür ve metal madenlerine projede Finansal Destek ve Rehberlik Programı başvuruları da aynı gün start almıştı. Programa en az 50, en fazla 250 çalışanı olan, kömür üreten veya 20 ila 250 çalışanı olan metal üreten maden işletmeleri 25 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek. Kurulu bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim standardı olmayan ve ekonomik ömrü en az 5 yıl olan maden işletmeleri projeye başvurabilecek. Şirketler de projeye başvuru noktasında bildirilerek destekten haberdar edildi.Söz konusu program, seçilecek 70 kömür veya metal üreten yeraltı madem işletmesine iş sağlığı ve güvenliği (İSG) profesyoneli görevlendirilmesi, tahlisiye eğitimleri ve İSG yönetim sistemi entegrasyonu için finansal destek verilmesini kapsıyor. Bu adımlarla sektör özelinde yaşanan kritik sorunlara çözüm getirilmek isteniyor. Son 18 yılda madencilik sektöründe iş kazalarının yarı yarıya azaldığı sık sık ifade ediliyor.Avrupa Birliği'nin de desteklediği Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Proje, teknik destek, finansal destek ve rehberlik ile hibe programı olmak üzere üç ana başlıktan oluşuyor.Üç başlıklı projenin teknik yardım bölümünde, iş güvenliği farkındalığı ve bilgisinin artırılması için interaktif eğitimler düzenlenecek. Öte yandan güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması için çizgi film ve kamu spotu hazırlanacak. 'Çok tehlikeli sektörler'de iş sağlığı ve güvenliği ana temasıyla bir fotoğraf yarışması da düzenlenecek. Maden çalışanları, mühendisler, öğrenciler ve iş güvenliği uzmanları için akıllı cihazlarda kullanılabilecek bir dijital uygulama hazırlanacak.Finansal destek ve rehberlik bölümünde ise iş sağlığı ve güvenliği konusunda finansal destek ve teknik rehberlik verilecek. Bu amaçla 70 işyerine iş güvenliği profesyoneli görevlendirilecek. Öncelikle bu 70 işyerinde olmak üzere toplamda 3 bin maden acil durum eğitimi verilmesi için finansal destek sağlanacak.Projenin hibe bölümünde ise maden ve diğer çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine yönelik iş sağlığı şartlarının iyileştirilmesi için STK, meslek liseleri, üniversiteler ve teknik liseler gibi kurumlar tarafından hazırlanacak projeler için hibe desteği sağlanacak. Bu kapsamda yaklaşık 36 projenin desteklenmesi öngörülüyor. Hibe desteği proje başına 75 bin ila 200 bin euro olacak. Toplamda 6 milyon euro bu alanda harcanacak.