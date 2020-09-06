Özel hastaneye yeni ödeme modeli: Test sonucu pozitif çıkan...

Bahat, "Özel hastaneler, hastalardan daha çok para talep etmek durumunda kaldı ve hastalar daha çok kamuya yöneldiler. Devlet hastanelerinde bir yoğunluk oluşacağından endişe edilmiş olmalı ki koronavirüs için ödemeler yeniden güncelendi. Ancak bugünkü ödeme modelinde PCR pozitifliği baz alındı. Daha önce klinik ve tomografiyle de tedaviye başlanabiliyordu. Koronavirüs yoğun bakım hastalarına da benzer ödeme yapılıyordu. Ancak burada asıl problem şu, PCR ancak hastaların yüzde 60'ına doğru teşhis koyuyor. PCR'ı negatif ama akciğeri tutulmuş hasta sayısı oldukça fazla. Yine de SGK'nın bu ödemeleri tekrar getirmiş olmasından dolayı memnunuz. Bu özel sektörün işin içine daha gönüllü katılmasına katkı sağlayabilir, vatandaş memnuniyeti de artar" açıklamasını yaptı