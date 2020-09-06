Pandemide evlerde meditasyona ilgi arttı

kurumsal hayatın rutininden sıkılanlar için yeni alışkanlıklar ve rutinler kazanma fırsatı yarattı. Gereksiz seyahat ve müşteri ziyaretleri ortadan kalkınca daha sakin ve stresten uzak bir yaşam tarzı için meditasyon ve yoga gibi arayışlar attı. 15 yıl, uluslararası bankalarda kurumsal ve yatırım bankacılığı yapmış iki bankacı ve bir yazılımcıdan oluşan çekirdek ekiple yola çıkan InnerJoy meditasyon konusunda uygulamayla insanlara dokunmaya başladı.Kurumsal hayatın aşırı stres, dikkat ve odaklanma güçlüğü, uyku problemleri gibi zorluklarla mücadele ederken, meditasyonun hayatlarını değiştirmesiyle ortaya çıkan girişim dünya çapında bir topluluk oluşturmak üzere yola çıktı. Fakat herhangi bir meditasyon uygulamasından farklı olarak InnerJoy, meditasyonun spiritüel etkisinden çok, bilimsel çalışmalarla etkinliği kanıtlanmış farkındalık sağlayan ve gerçek hayattaki sorunlara birebir dokunan konulara odaklanıyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde, örneğin çalışan birinin ofiste, ebeveynlerin aile içinde, öğrencilerin okul hayatlarında karşılaştığı konulara özel olarak hazırlanmış, 700'den fazla içerikle rahatlatıyor. Bunu yaparken de yeni nesil, sanal gerçeklik, yapay zekâ ve nesnelerin interneti (IoT) gibi teknolojileri kullanıyor.İş Bankası girişim hızlandırma programı Workup desteğini alan Gökhan Üç, Burcu Yapar, Hakan Türkmen'den oluşan InnerJoy ekibi şimdilik Türkiye'de kullanıcılara hizmet sunuyor. İçerik çevirileri ile Doğu Avrupa, Uzakdoğu gibi farklı coğrafyalardaki kullanıcıları da InnerJoy ile buluşturmak için gece-gündüz çalışıyor. Teknolojinin, insani zaaflardan fayda elde eden değil, insana fayda sağlayan yönlerini kullanmaya odaklanıyor.Temmuz 2020'de Inner-Joy'un lansmanı ile bireysel olarak da kullanılmaya başlandı. 2 aylık dönemde InnerJoy, 10 binin üstünde insanın hayatına dokundu. Her üç kullanıcıdan birinin günlük hayatında meditasyonla tanışmasına sebep oldu. Sunulan içerik çeşitliliği sonucu olarak kullanıcılar ağırlıkla 18-45 yaş grubunda yer alıyor. Genel kanının aksine, meditasyon sadece kadınların ilgi duyduğu bir konu değil. InnerJoy ailesinin profiline baktığımızda, kadın erkek dağılımı neredeyse eşit.Pandeminin yoğun olduğu dönemlerde, yaşanan korku, stres, hızlı ve zorlayıcı değişim, evde kolayca uygulanabilmesi, sağladığı hızlı rahatlama ve uzun dönemde içsel dengeyi bulma konusundaki pozitif etkileri dolayısıyla meditasyona ilgiyi arttırdı. Bu döneme özel olarak ücretsiz sunulan "Koronavirüs günlerinde sakin kal" içeriği en çok ilgi görenler arasında yer aldı. Kurumsal tarafta, Abdi İbrahim, Turkcell, Prometeon gibi birçok büyük kurum, InnerJoy'u çalışanlarına destek olarak sundu.