Rekabet Kurumu kartel ve tekele karşı harekete geçti

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, tekel ve kartellere karşı tüketicilerin refahını korumak için kamu spotu hazırladıklarını belirterek, "Rekabet, tüketiciyi koruyan gizli bir kahraman gibidir, bu mesajı kamuoyu ve tüketicilerle etkili biçimde paylaşabilmek adına kamu spotu yaptırma fikrini benimsedik" dedi. Kurum olarak iki temel hedefleri olduğunu söyleyen Küle, bunlardan birincisinin, işlerini dünya standartlarında yapmak, ikincisinin ise ne yaptıklarını topluma daha iyi anlatabilmek olduğunun altını çizdi. Küle, rekabet hukukunun etkili olabilmesinin rekabet bilincinin artmasına bağlı olduğunu dile getirdi. Kamu spotunda, tekellerin ve kartellerin yarattığı, tüketici refahını sömüren tekdüze, renksiz ve fakirleştiren piyasa yapılarının, rekabetin ve Rekabet Kurumu'nun en büyük düşmanı olduğu mesajı verildiğini söyleyen Küle, "Bir futbol maçında kuralların sadece bir takım lehine işletildiğinde bu oyun nasıl zevk vermezse, tekel ve kartellerle oyunun kuralının bozulduğu bir piyasada tüketiciler nezdinde aynı tatminsizliğe yol açar. Herkes oyunu kurallarına göre oynamalıdır" dedi.Küle, Türk milletinin hamurunda, kültürel kodlarında yardımlaşma olduğunu, dayanışmaya önem verdiğini belirterek, toplumda rekabetin bazen büyük balığın küçük balığı yutması örneğinde olduğu gibi olumsuz bir anlama bürünebildiğini ifade etti. Küle, bunun da Rekabet Kurumu'nun ve rekabet hukukunun toplum tarafından anlaşılmasını güçleştirdiğini vurguladı.