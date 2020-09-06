Yerli elektrikli otomobiller Körfez’de yarıştı

TÜBİTAK tarafından 2005'ten bu yana düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nın 16'ncısı Körfez Yarış Pistinde gerçekleşti. Gaziantep'te yapılacak olan TEKNOFEST 2020 kapsamında Kocaeli'nde gerçekleştirilen yarışmalara, 38 farklı üniversiteden 48 ayrı takım katıldı. Yarışlar Elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç) ve Hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere 2 ayrı kategoride gerçekleşti. Yarışmalarda, pistte performansını tamamlayan araçların yerli ve milli parçalarının olması önemli rol oynadı. Araçların pistteki performansına göre en az elektrik tüketenler finale kaldı. Bu yıl yarışmalara Türkiye'den 115, yurtdışından 2 takım olmak üzere toplam 117 başvuru alındı.Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da yarışma öncesinde araçları tek tek inceledi, yarışmacılara başarılar diledi. Bayraktar, "Geleceğin mühendisleri, bu yarışmalarda yetişmiş oluyor" dedi.