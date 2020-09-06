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'Akıllı Şehirler' geliyor: 40 eylem planı belirlendi!

Yeni teknolojiler ve yenilikçi yaklaşımlar vasıtasıyla sınırlı kaynaklarını etkin kullanarak gelecekteki problem ve ihtiyaçlara çözümler üreten 'Akıllı Şehirler' geliyor. ABD, Hollanda ve Avustralya'dan sonra dünyanın dördüncü 'nin ise ilk strateji belgesi ile şehirler yakın zamanda akıllanacak.

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 6.9.2020 09:19 Son Güncelleme: 6.9.2020 09:37 ABONE OL
Yerli ve milli 'Akıllı Şehirler' geliyor: 40 eylem planı belirlendi!

Başkan 'ın açılışını yaptığı ve "geleceğin yolu" olarak tanımladığı Ankara-Niğde otoyolunun ardından şehirler de akıllı sistemlerle donatılacak.

Yerli ve milli 'Akıllı Şehirler' geliyor: 40 eylem planı belirlendi!

imkanlarla geliştirdiği teknolojik altyapısıyla yolları akıllı hale dönüştürmeye başlarken, şehirlerin akıllı sistemlerle donatılması için de çalışmalar hızlandırıldı. Çalışma kapsamında şehirlerin çevre, ulaşım, enerji, sağlık ve altyapı gibi tüm unsurlarının teknoloji ile donatılması sağlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 il valiliğine akıllı şehirler strateji belgelerini göndererek öncelikleri belirleyecek.

Yerli ve milli 'Akıllı Şehirler' geliyor: 40 eylem planı belirlendi!

Şehirlerin geleceğinin şekillendirilmesi için yapılacak çalışmalar, insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı bir şekilde teknolojiden azami ölçüde faydalanılarak gerçekleştirilecek. Bu çerçevede 26 ana, 14 alt olmak üzere 40 eylem planı belirlendi.

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Yerli ve milli 'Akıllı Şehirler' geliyor: 40 eylem planı belirlendi!
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