Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatlarında hareketlilik! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

HABERİ: Altın fiyatlarında hareketlilik! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle, altın fiyatlarında ciddi hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın, bu haftaya ise yükseliş ile başladı. Uzmanlar tarafından konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ederken, altın düşer mi yükselir mi sorusunun cevabı araştırılıyor. Canlı ve anlık altın fiyatları tablosuna göz atmadan kuyumcuların yolunu tutmak istemeyenler son gelişmeleri bu başlık altından takip edebilirler. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 7 Eylül Pazartesi gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 7.9.2020 19:28 Son Güncelleme: 7.9.2020 19:29 ABONE OL
Altın fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

düşer mi yükselir mi? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılırken, konuyla ilgili uzman yorumları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı düşüş ile tamamlayan altın, haftanın ilk gününe ufak çaplı bir yükseliş ile başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar, canlı ve güncel fiyatlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 7 Eylül Pazartesi gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: GRAM, 22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 7 EYLÜL BUGÜN NE KADAR?

Bu sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarındaki son durum yine büyük merak konusu oldu. Altın kurunu yakından takip edenler güncel ve anlık rakamlara buradan göz atabilirler.

7 EYLÜL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Kuyumcularda en çok ilgiyi göre gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son durum şöyle;

Altın fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 3.093,80

Satış: 3.111,60

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.079,00

Satış: 3.126,00

Altın fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 462,07

Satış: 462,32

Altın fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

Alış: 1.501,70

Satış: 1.525,60

Altın fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 753,20

Satış: 761,40

TAM ALTIN

Alış: 2.970,84

Satış: 3.028,33

Altın fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

"TEKNİK GÖRÜNÜM AŞAĞI YÖNLÜ SİNYALLER VERİYOR"

ÜNLÜ & Co / DAHA Tarafından Hazırlanan Analiz: "Hafta başında ISM imalat endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koymasının yanında dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 1 milyon sınırının altında kalması üzerindeki baskının artmasına neden olurken fiyatlar son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Alçalan tepeler yaparak hareket etmesine paralel olarak ons altında teknik görünümün aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. 1930 doların altını riskli bölge olarak kabul ederken özellikle 1900 doların altındaki rakamların ise net bir kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyoruz."

Altın fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

"YÜKSELEN KANALIN ALT BANDINDA"

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Altın Analizi: "XAU/USD: Bugün ABD tarafında TSİ 15.30'da istihdam piyasasına ilişkin veriler beklenirken, değerli madenin yükselen kanalın alt bandının üzerinde tutunduğunu izliyoruz. Değerli maden, bugünkü en düşük seviyenin de geçtiği 1.926 civarından geçen söz konusu bandın üzerinde veriye kadar kalabilir. Aksi durumda, 1.926 desteğinin altına yaşanabilecek bir sarkmada 1.902 hedef olabilir. Ara destek 1.913 seviyesinde. Öte yandan, olası yükselişlerde 1.947 direncinin geçilmesi durumunda 1.965 seviyesine kadar bir yükseliş gözlenebilir."

"DİRENÇ SEVİYELERİNİ GEÇMEKTE ZORLANIYOR"

Meksa Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi: "Yükseliş hareketi direnç seviyelerini geçmekte zorlanıyor. İlk destek 1.922 seviyesinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.910-1.900 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.946 ve 1.951 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı için 1.951 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 1.972 ve 1.990-2.015 seviyelerinde bulunuyor. 30 dk. grafikte oluşan henüz teyit olmayan "alçalan takoz" formasyonunun izlenmesinde yarar var. Kâr satışlarıyla kısa dönemli destek noktalarının test edilmesi nedeniyle destek noktalarında tepki alım olasılığını dikkatte tutmakta yarar var."

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatlarında hareketlilik! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA