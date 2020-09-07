SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatlarında hareketlilik! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılırken, konuyla ilgili uzman yorumları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı düşüş ile tamamlayan altın, haftanın ilk gününe ufak çaplı bir yükseliş ile başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar, canlı ve güncel fiyatlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 7 Eylül Pazartesi gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: GRAM, 22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 7 EYLÜL BUGÜN NE KADAR?

Bu sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarındaki son durum yine büyük merak konusu oldu. Altın kurunu yakından takip edenler güncel ve anlık rakamlara buradan göz atabilirler.

7 EYLÜL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Kuyumcularda en çok ilgiyi göre gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son durum şöyle;