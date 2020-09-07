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Araç alacaklar dikkat! otomobilde büyük tuzak

Son dönemde hareketlenen ve fahiş fiyatlarıyla gündeme gelen otomobil alım satımlarında yoğunluk dolandırıcılara yeni alanlar oluşturuyor. Buna bağlı olarak ikinci el araç ticaretinde kilometre dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulunan oto ekspertizleri, kilometre ibaresi mile çevrilmiş araçlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

İHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 10:21 Son Güncelleme: 7.9.2020 10:22 ABONE OL
Araç alacaklar dikkat! İkinci el otomobilde büyük tuzak

araç alırken bazı vatandaşlar kilometre dolandırıcılığı nedeniyle mağduriyet yaşayabiliyor. Dolandırıcılar satılan otomobilin kilometre cinsinden kat ettiği mesafeyi düşürerek aracı ederinden fazla fiyatlara satabiliyorlar. Son dönemde oto ekspertizlerdeki testler ve cihazlarla araç kilometresinin değiştirilip değiştirilmediği anlaşılabiliyor.

Araç alacaklar dikkat! İkinci el otomobilde büyük tuzak

KİLOMETRE BİRİMİ MİLE ÇEVRİLİYOR

Bazı kötü niyetli satıcılar ise yeni bir yöntem kullanıyor. Asya ve Avrupa menşeli araçlarda mesafe göstergesi genellikle kilometre cinsinden gösterilirken, dolandırıcılar kilometre birimini mile çeviriyor.

Araç alacaklar dikkat! İkinci el otomobilde büyük tuzak

Bir mil yaklaşık 1,61 kilometreye tekabül ediyor ve bu sayede araçtaki mesafe göstergesinde çıkan sayı daha düşük oluyor. Konu hakkında bilgi sahibi olmayan ya da göstergede yazan birime dikkat etmeyen alıcılar ise mağduriyet yaşayabiliyorlar.

ÖTV oranlarının değişmesinin ardından oto fiyatları tekrar yükselişe geçti. Fiyatları gören bir vatandaş, 2 aydır araç baktığını belirterek, "Fiyatlar yüksek, başımız döndü" dedi.

Araç alacaklar dikkat! İkinci el otomobilde büyük tuzak

"BİLMEDEN ALAN ÇOK İNSAN OLDU"

Dolandırıcıların kullandığı bu yeni yöntem hakkında açıklama yapan oto ekspertizi Cihan Acar, sıradan alıcıların kilometre-mil arasındaki farka dikkat etmediğini belirtti.

Benzer durumlarla karşılaştıklarını belirten Acar, "Maalesef biz de birkaç defa bu durumlara şahitlik ettik. Aracının kilometre göstergesinde 400.000 yazan bir araçta bile çevirdiklerini de 230.000 gibi bir rakama tekabül ediyor.

Araç alacaklar dikkat! İkinci el otomobilde büyük tuzak

Tabi insanlar eğilip de bakmıyor, gösterge panelindeki o 237 bin küsur gibi bir rakama dikkat ediyor, yanındaki 'ml' yani mil kısmına dikkat etmiyor. Bu şekilde yapılmış çok ticaret oldu ama şimdi biz bunlara dikkat etmek zorundayız. Çünkü verdiğimiz raporda kilometre bilgisini istiyor, kilometre bilgisi yazılmayan raporlarda, TSE neden kilometre bilgisinin yazılmadığı soruyor, yazılmadığının bir açıklaması yoksa kabul edilmiyor, yani orada onu yazması gerekiyor. Araba alıyorsunuz, kilometre tür kaydına göre düşürülmüş gibi bir sorgulama yapıyorsunuz. Baktığınızda yok ama km yazmasına dikkat etmeleri gerekiyor bazı insanlar mil yazabiliyor, etik değil. Bilmeden alan insan çok oldu, almamasını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

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Araç alacaklar dikkat! İkinci el otomobilde büyük tuzak
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