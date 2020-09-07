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'ta tehlike atlattı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , 9 yıl sonra yeniden 'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı öncesinde İstanbul Park'ı test etti. Avitas Motorsports'un 'de yerli ve milli imkanlarla ürettiği 310 beygirlik araç ile pistte tur atan , aracın frenine fazla basınca spin atarak pistten çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 13:01 Son Güncelleme: 7.9.2020 13:12 ABONE OL
Bakan Varank İstanbul Park’ta tehlike atlattı!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; '16'ncı TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nın 4-5 Eylül'de Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen birinci ve ikinci final yarışlarının ardından etkinliğin son gününde 'ta özel yarış düzenlendi. 'ın start vermesiyle başlayan yarışta; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Milat 1453 takımı birinci, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SUBU TETRA takımı ikinci, Yıldız Teknik Üniversitesi AESK Elektromobil takımı üçüncü oldu.

Bakan Varank İstanbul Park’ta tehlike atlattı!

ÖDÜLLERİ CUMHURBAŞKANI VERECEK

Yarışın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, özel yarışta dereceye giren takımlar ödüllerini 'ın elinden aldı. Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen birinci ve ikinci final yarışlarında dereceye girenler ise ödüllerini Gaziantep'te gerçekleştirilecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak. Bakan Varank, ödül töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ile görüştüğünü ifade ederek "Bundan sonra TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, 'ta gerçekleştirilecek. Onların şöyle bir talebi var. Gençlerimizin her yıl araçlarının üstüne performans eklemeleri lazım. Bundan sonra daha iyi çalışmamız gerekiyor" dedi.

Bakan Varank İstanbul Park’ta tehlike atlattı!

KIRMIZI ANADOL İLE PİSTE ÇIKTI

Ödül töreni bittikten sonra , tüm kategorilerde birinci olan pilotları, Avitas Motorsports tarafından 'de yerli ve milli imkanlarla üretilen ralli araçlarını kullanmaya davet etti. Varank, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan 1968 model kırmızı bir Anadol A1 ile piste çıktı.

Bakan Varank İstanbul Park’ta tehlike atlattı!

Modifiye edilmiş Anadol'u kullanan ikinci olurken yeni nesil bir otomobille piste çıkan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

Bakan Varank İstanbul Park’ta tehlike atlattı!

310 BEYGİRLİK ARAÇ

Daha sonra , Avitas Motorsports'un Dünya Ralli Kros Şampiyonasında kullanılan 2.4 litre motor hacmine sahip 310 beygir güç üreten yerli ve milli otomobilinin direksiyonuna geçti. 5.3 kilometrelik pistte Varank'ın co-pilotluğunu Avitas Genel Koordinatörü Halid Avdagiç yaptı.

Bakan Varank İstanbul Park’ta tehlike atlattı!

, pistin ikinci turunda talihsizlik yaşadı. Son virajda sert fren yapan Varank'ın aracı pist dışına çıktı. Daha sonra toparlayan Varank, turunu tamamladı.

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Bakan Varank İstanbul Park'ta tehlike atlattı!
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