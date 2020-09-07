Bakan Varank İstanbul Park’ta tehlike atlattı!

ÖDÜLLERİ CUMHURBAŞKANI VERECEK



Yarışın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, özel yarışta dereceye giren takımlar ödüllerini Bakan Varank'ın elinden aldı. Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen birinci ve ikinci final yarışlarında dereceye girenler ise ödüllerini Gaziantep'te gerçekleştirilecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak. Bakan Varank, ödül töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ile görüştüğünü ifade ederek "Bundan sonra TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Onların şöyle bir talebi var. Gençlerimizin her yıl araçlarının üstüne performans eklemeleri lazım. Bundan sonra daha iyi çalışmamız gerekiyor" dedi.