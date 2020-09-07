Çanakkale Köprüsü çehreyi değiştirecek

ÇANAKKALE Boğazı'nda yapımı sürdürülen 1915 Çanakkale Köprüsü, inşaat çalışmalarının sürdüğü bölgenin çehresini değiştirecek. Tamamlandığında "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak proje kapsamında, Lapseki ilçesi Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce şantiyelerinde çalışmalar hızla sürüyor. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, projenin bölgeye büyük katkıları bulunduğunu ifade eden Yılmaz, köprü sayesinde bölgenin çehresinin değişmeye başladığını anlattı.