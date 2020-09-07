Elektrikli otobüse Türkiye imzası

MERCEDES-Benz'in, elektrikli şehir otobüsü eCitaro'nun AR-GE faaliyetleri Türkiye'de yapıldı. Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi'nin Daimler otobüsleri global sorumlulukları kapsamında; eCitaro'nun karoseri, dış kaplamaları, iç donanımı, belirli elektrik kapsamları ve diyagnoz sistemleri Hoşdere AR-GE Merkezi'nde geliştirildi. eCitaro gibi yeni Körüklü eCitaro'nun da yol testleri, ekipman dayanıklılık testleri, donanım ve altyapı çalışmaları Hoşdere AR-GE Merkezi'nde yapıldı. Türkiye'deki Otobüs AR-GE Merkezi'nde bulunan ve bir aracın 1 milyon kilometre yol koşullarına denk gelen şartları sağlayan Hidropuls simülasyon ünitesinde dayanım testleri gerçekleştirilen eCitaro; ayrıca yol testleri kapsamında normal yol, farklı iklim ve müşteri kullanım koşullarında araçların tüm sistem ve ekipmanlarının fonksiyon ve uzun vade dayanıklıklarının denendiği uzun süreli testlerden de geçirilmesinin ardından yollara çıktı.