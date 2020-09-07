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Eylül ayı ödemeleri ne zaman? (nakdi ücret desteği) ne zaman yatacak, yattı mı?

ödemeleri için araştırmalar sürerken ödemelerin yapılacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyuruldu. Pandemi döneminde işverenleri tarafından ücretsiz olarak izne ayrılan vatandaşlara sağlanan bu ödenek Eylül ayının gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 7.9.2020 14:07 ABONE OL
Eylül ayı Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? Ücretsiz izin maaş desteği nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara verilen (ücretsiz izin desteği) ödemelerinin yapılacağı tarih duyuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatacak. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? İşte tüm detaylar…

EYLÜL AYI NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Nakdi destek ödeneği'nin bu ay yapılacak olan ödeme tarihleri Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklama ile duyurulmuştu. Bu kapsamda ödemeler belirlenen tarihlerde kişilerin Tc kimlik numaralarının son hanesine göre yatırılacak…

Eylül ayı Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? Ücretsiz izin maaş desteği nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödemelerin 8 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacaktır.

Eylül ayı Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? Ücretsiz izin maaş desteği nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı?

Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak" ifadelerini kullandı.

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Eylül ayı Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? Ücretsiz izin maaş desteği (nakdi ücret desteği) ne zaman yatacak, yattı mı?
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