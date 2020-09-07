Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu’nda ilk tren raylara indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk trenin raylara indirildiğini ve setlerin bu ay birleştirilerek performans testlerine başlanacağını bildirdi. Karaismailoğlu, tüm kesimleri tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı'na ulaşım altyapısını en iyi şekilde kurduklarına işaret ederek, 37. 5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepeİstanbul Havalimanı Metrosu inşasında önemli bir aşamaya geldiklerini kaydetti.Bakan Karaismailoğlu, metro hattının yapımında olduğu gibi tren setlerinin yapımında da yerli ve milli imkânları kullanmaya öncelik verdiklerinin altını çizerek şu değerlendirmede bulundu: "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda kullanılacak tren setlerinin 136'sı yüzde 60 yerlilik şartıyla Türkiye'de üretilecek. Bu metro hattı sadece İstanbul Havalimanı'nı İstanbul'un dört bir yanına bağlamakla kalmayacak, yerli metro seti imalat kapasitemizi de artıracak. Dünyanın en hızlı metro setlerini üretme noktasında önemli katkı sağlayacak." Havalimanına ulaşımı neredeyse yarım saate düşürecek projede kullanılacak tren setlerinden ilkinin imalatlarının tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, "Tüm metrolarda maksimum hız saatte 80 kilometre iken Türkiye'de ilk kez bu metro sisteminin yanı sıra ilkinin imalatıı tamamladığımız bu tren setlerimiz de 120 kilometre/saat hıza uygun yapıldı" ifadesini kullandı.