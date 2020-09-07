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HABERİ: Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?

ile ilgili haberleri pandemi sürecinde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik olumsuzluklar, vatandaşların bankaların sunduğu kredilere yönelmesine neden oldu. Bu durumda araç ve ev satışlarında patlamaya neden olmuştu. Peki, güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? İşte Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Giriş Tarihi: 7.9.2020 18:31 ABONE OL
Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Güncel ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kamu bankalarının kredi faiz oranlarındaki indirimi sonrası otomobil ve ev satışlarında patlama yaşandı. Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı. Öte yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 büyüdü.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ev ve otomobil almak isteyenler kendileri için en uygun kredi seçeneğini bulmak istiyor. Bu süreçte 'ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtı internet üzerinden sıkça aratılıyor. Biz de kredi kullanmak isteyenler için güncel oranları listeledik. İşte Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti, Yapıkredi, TEB, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 1.09

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.99

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Sarıpanjur konut kredisi: 1.09

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.15

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.57

Taşıt kredisi: 1.33

Konut kredisi: 1.19

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.44

Konut kredisi: 1.29

Taşıt kredisi: 1.47

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.20

Ev kredisi: 1.15

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.2

Taşıt kredisi: 1.26

Konut kredisi: 1.29

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.07

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.45

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.66

Tüketici kredisi: 1.66

Mortgage kredisi: 1.29

Taşıt kredisi: 1.46

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 1.45

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Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?
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