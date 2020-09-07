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Romanya Türkiye'nin 'de keşfinden memnun

Romanya Ekonomi, , İş ve Çevre Bakanı Virgil Daniel Popescu, Türkiye'nin 'de bulmasından memnuniyet duyduğunu, bu sayede küresel enerji sektörünün dikkatlerinin Karadeniz'e çevrileceğini söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 18:50 Son Güncelleme: 7.9.2020 18:52 ABONE OL
Romanya Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşfinden memnun

Çevrim içi düzenlenen FOREN 2020 Konferansı'nın açılışında konuşan Popescu, "Türk dostlarımızın Karadeniz'de doğal gaz keşfetmesinden çok mutluyuz. Aynı şekilde Bulgaristan'ın da." diyerek Karadeniz bölgesinde olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Karadeniz'in yeni doğal gaz kaynakları sunduğunu belirten Popescu, enerji dünyasının ilgisinin keşiflerle bu bölgeye döneceğini kaydetti.

Ülkesinin son zamanlarda Karadeniz'de yeni yataklar keşfettiğini de hatırlatan Popescu, Romanya sularında önemli doğal gaz yatakları bulan yatırımcıların mevcut mevzuat nedeniyle iki yıldan fazla süredir kaynakların çıkarılmasını ertelediklerini sözlerine ekledi.

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Romanya Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşfinden memnun
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