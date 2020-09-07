SON DAKİKA: Bankada büyük skandal! Müşteri bilgilerini el altından satmışlar...

Diğer yönetici Ç.A.'nın ise her ne kadar suçlamaları reddetse de 8 bin 149 adet sorgu yaptığı belirlendi. Bankanın Bakırköy şubesindeki yöneticisi N.K. ve 10 yönetici hakkında Bakırköy, Ankara ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıkları yürütülen tarafından soruşturma sürerken diğer yardımcı yöneticiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı. Üç şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası istendi.