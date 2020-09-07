Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni gerçekleştirildi

Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da aralarında olduğu isimlerin katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sönmez, törende yaptığı konuşmada, son 2 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Büyük Türkiye" vizyonuyla stratejik gördükleri alanlarda yatırım yapmak üzere TVF'yi yeniden yapılandırdıklarını söyledi.

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Sönmez, "Sayın Bakanımızın liderliğinde Yeni Ekonomi Planı'nda da bahsedildiği üzere sigorta sektöründeki penetrasyonu artırmak, bankacılık dışı finansal sektörün payını önemli şekilde yükseltmek, Türkiye'nin tasarruf bazını artırmak ve önce bölgesel, sonra global sigorta lideri şirketi oluşturmak amaçlarıyla çıktığımız yolda bugün önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Ekonominin uzun vadeli, sürdürülebilir büyümeyi yakalaması adına en önemli yapısal reform alanlarından birinin "ülkenin toplam tasarrufu" olduğuna işaret eden Sönmez, tasarrufun artırılması için ise bankacılık dışı finans ve sigorta sektörlerinin hızlı şekilde genişlemesi gerektiğini bildirdi.

"TÜRKİYE'DE TASARRUFUN GSMH'YE ORANI YÜZDE 25 CİVARINDA"

Sönmez, "Bugün Türkiye'de tasarrufun gayrisafi milli hasılaya (GSMH) oranı yüzde 25 civarındadır. Orta-üst gelir seviyeli ülkelerde bu oran yüzde 35'tir. Daha çarpıcı olması açısından Çin'de bu oran yüzde 50'nin üzerindedir." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin bugün itibarıyla finansal sektöründeki en büyük proje yönetimini 1 yıldan kısa vadede gerçekleştirdiğini ifade eden Sönmez, şu değerlendirmede bulundu:

"3 kamu sigorta şirketimizi Türkiye Sigorta AŞ, 3 kamu hayat emeklilik şirketimizi de Türkiye Hayat Emeklilik AŞ çatısı altında birleştirdik. Gücü adında olan ve Türkiye ismini taşıyan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilikin parçası olarak üzerimizdeki sorumluluk bilincini ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarını kendimize kılavuz edindik. Bu yolda elimizden gelenin en iyisini yaparak, bu platformu, ülkemizin gurur duyacağı şekilde elementer, hayat emeklilik ve İslami sigorta alanlarında bölgesel ve küresel sigorta lideri seviyesine ulaştıracağımıza inancımız tam. Vizyoner duruşlarıyla TVF'nin bu alanda öncülük etmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza tekrar şükranlarımı sunmak isterim."

Sönmez sözlerini, "Gücü adında olan Türkiye Sigorta ve Hayat Emeklilik, lider Türkiye'nin lider kuruluşlarından biri olacaktır. Buradan bunun sözünü vererek ayrılıyorum." diyerek tamamladı.

"HEDEFİMİZ ÜRETİM VE KARLILIKTA SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK"

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli de projeye imkan ve destek sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bakan Albayrak'a, mesai arkadaşlarına, TVF, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın çalışanlarına ve proje paydaşı danışmanlarına teşekkür etti.

Benli, "2020 yılının en büyük birleşmesini söz verdiğimiz takvimde ve pazar payımızı da artırarak hayata geçirdik." dedi.

Türkiye Sigortanın 38 bölge, 2 bin 620 çalışan ve 15 milyon müşteriye hizmet veren Türkiye'nin en büyük sigorta ve emeklilik şirketi olduğunu belirten Benli, şunları kaydetti:

"Sigortacılığı yeniden tanımlamak yepyeni alanlarda öncü olmak istiyoruz. İsmimizden gelen sorumluluğun bilinciyle hedefimiz üretim ve karlılıkta sürdürülebilir liderlik ve Türkiye dışında da faaliyetleri bulunan global bir sigorta şirketi olmak. Bir olmakla elde ettiğimiz güçlü pozisyon sayesinde, sektörün büyümesinde ve finansal piyasalardan aldığı payın artırılmasında öncü ve yönlendirici konumda olacağız. Güvene ihtiyaç olan her alanda çözümlerimizle biz orada olacağız. İsmimizin verdiği sorumlulukla yaşadığımız çevreye ve toplumumuza borcumuzu ödeme bilinciyle hareket edeceğiz. Güven ve sigortayı eş anlamlı hale getireceğiz."

Üretim, hedef ve başarı temelli bir Türkiye için çalışacaklarını dile getiren Benli, "Yerli ve milli yatırımlara teminat vererek daha da parlak bir gelecek inşasında Türkiye'nin gururlu ve dik duruşunda Türkiye Sigorta olarak yerimizi alacağız." diye konuştu.