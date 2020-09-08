Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 8 Eylül bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu noktada vatandaşlar, güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Geçtiğimiz haftayı düşüş ile tamamlayan altın, haftanın ilk gününe ufak çaplı bir yükseliş ile başladı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Eylül bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 8 EYLÜL 2020 SALI

Altın düşer mi daha da yükselir mi sorusunun yanıtı merak edilirken altın fiyatları uzman yorumları araştırılmaya başlandı. İşte canlı rakamlar ve analist yorumları ile son durum...

8 EYLÜL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Kuyumcularda en çok ilgiyi göre gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son durum şöyle;