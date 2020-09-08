Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar devam edecek?

uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar devam edecek?

Koronavirüs salgınının işçi ve işverenler üzerindeki ekonomik olumsuzluklarını azaltmak amacıyla devlet tarafından sağlanan ödeneklerden olan ile ilgili geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir son dakika açıklaması geldi. Bu ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırıyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar devam edecek, uzatıldı mı? İşte konuya ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 8.9.2020 11:25 ABONE OL
Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar devam edecek?

Ülkemizde görülen koronavirüs salgınının hem işveren hem de çalışanlar üzerindeki etkilerini en aza indirebilmek amacıyla devlet tarafından sağlanan ile ilgili geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir son dakika açıklaması geldi. Bu açıklama ile beraber vatandaşlar ödeneğin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar devam edecek, uzatıldı mı? İşte tüm detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Geçtiğimiz günlerde resmi gazete üzerinden de yayımlanan açıklamaya göre; koronavirüs pandemisi nedeniyle geçici yasa olarak uygulamaya giren kısa çalışma ödeneği süresi yeniden belirli bir süreye kadar uzatılmıştı. Normal şartlarda 31 Ağustos tarihinde sona ereceği bildirilen ödeneğin ödemeleri devam edecek…

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar devam edecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;

Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları:

'Üretim çarklarının durmaması için her türlü tedbiri aldık. İstihdamı ve gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızı desteklemeye yönelik çok sayıda programı hayata geçirdik. Kovid-19 tedavisi yapan hastanelere hasta başına 666 TL ödeme yapıyoruz. Yoğun bakımda bu miktar iki katına çıkıyor. Kısa çalışma, işsizlik ödeneği gibi başlıklar altında çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza yaklaşık 34 milyar liralık karşılıksız kaynak aktardık.

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar devam edecek?

Fesih kısıtlamasını iki ay daha uzattık. Kısa çalışma ödeneğine 31 Ekim'e kadar devam edeceğiz. 2,3 milyon kişi için kısa çalışma ödeneğinin uzatılma talebinde bulunulmaması işyerlerimizin normal çalışma düzeyine geçtiğini gösteriyor. 3 aya kadar asgari ücret üzerinden sigorta prim desteği veriyoruz.'

Pandemide evlerde meditasyona ilgi arttı
Pandemide evlerde meditasyona ilgi arttı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar devam edecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA