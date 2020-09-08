Sanayide çarklar güçlü dönüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çok yakın dönemde toparlanmanın, ekonominin tüm paydaşları, tüm kesimler ve tüm vatandaşlar nezdinde çok daha ciddi şekilde hissedilmeye başlanacağını bildirdi. Türkiye'nin güçlü ekonomisi ve sağlam finansal altyapısıyla dünya ekonomilerinin eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlikten ve krizden geçtiği dönemde yatırımlarına, projelerine ve belki de hepsinden önemlisi stratejik reformlarına hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti: "Sanayide çarklar güçlü dönmeyi sürdürüyor. Klasik mal ve hizmet ithalatı içinde yer almayan bir yatırım, sermaye malı olan ve ülkemiz açısında bir fonlama açığı oluşturmayan altını bir kenara koyduğumuzda, çünkü altın tüketim malı değil, altın hariç ithalatımız azalmaya, cari açığımız düşmeye devam ediyor. Bu yıl Kovid-19 salgını olmasaydı 40 milyar dolarlık turizm geliri bütçemizde vardı. Yılın 8 ayında salgın nedeniyle kaybettiğimiz turizm gelirlerini de normal şartlar altında denkleme koyduğumuzda 2019'da olduğu gibi bu yıl da Türkiye cari açıkla değil, cari fazlayla devam etmiş olacaktı. Ekonomide tüm kurumlarımızla güçlü koordinasyon içinde, hedeflerimize yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Katma değerli üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir büyüme modeli için çalışıyoruz."Türk sigortacılık sektörü için tarihi bir gün yaşandığını söyleyen Albayrak, Türk sigorta ve emeklilik sektörünün ne kadar yüksek düzeyde fon birikimine katkı sağlayabilirse ülkenin büyüme ve kalkınmasına o kadar büyük düzeyde katkı sağlamış olacağına işaret ederek, sektörün, bugünkü kapasitesiyle dünyada 39'uncu sırada yer aldığını ifade etti. Bu sıranın, büyük ve güçlü Türkiye hedefleri açısından, ulaşmak istenen hedeflerin çok gerisinde olduğuna dikkati çeken Albayrak, çok daha üst basamaklara çıkmayı, bu sektörde daha iyi durumda olan ülkeleri geride bırakmayı hedeflediklerini dile getirdi. Albayrak, sigortacılık sektörünü arzu edilen seviyeye ulaştırmak amacıyla, önce Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu, sonra yüzde 100 Hazine sermayeli olarak Türk Reasürans A.Ş.'yi (Türk RE) kurduklarını anımsattı.ALBAYRAK, iki reform hamlesinden sonra kamu sigorta ve emeklilik şirketlerini birleştirdiklerini anımsatarak, şöyle konuştu: "Kamunun gücü, Varlık Fonu'nun sağlayacağı güvenle Türkiye Sigorta, sektöre yön verebilecek, kâr güdüsünün yanında kamu ekonomik vizyonunun bir parçası olarak bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak. Türkiye Sigorta önümüzdeki dönemde global bir marka olma hedefiyle ülkemizdeki sigorta sektörünü küresel rekabette daha etkin bir noktaya taşıyacak."