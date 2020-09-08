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haberi | Bakan müjdeyi verdi: ödemeleri bugün başladı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'tan yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren ödemeleriyle ilgili açıklaması geldi. Bakan Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı." dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 09:46 Son Güncelleme: 8.9.2020 10:05 ABONE OL
Son dakika haberi | Bakan müjdeyi verdi: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başladı...

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı." dedi.

T.C NO'YA GÖRE ÖDEME

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi "0-2-4" olanlara bugün, "6-8" olanlara 9 Eylül'de yapılacak.

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

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Son dakika haberi | Bakan müjdeyi verdi: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başladı...
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