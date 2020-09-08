Sosyal Ekonomik Destek SED ödemeleri ne zaman yapılacak? Sosyal Ekonomik Destek (SED) nedir, başvuru sorgulama nasıl yapılır?

SED yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla başlayacağını duyuran Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada 131 bin çocuk için 138 milyon lira ödemenin yapılacağını ifade etti. Bu kapsamda ödenekten faydalanmak isteyen ve detayları merak eden vatandaşların araştırmaları ise hız kazandı. Peki, Sosyal Ekonomik Destek SED ödemeleri ne zaman yapılacak? Sosyal Ekonomik Destek (SED) nedir, başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…

SOSYAL EKONOMİK DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK? SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

Çocukların Temel İhtiyaçlarını karşılamak amacıyla ailelere verilen Sosyal Ekonomik Destek SED ödemeleri ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Bu kapsamda son dakika açıklamasında bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ödeme tarihlerini duyurmasının ardından vatandaşlar bu ödeneğe başvuruların nasıl yapılacağı gibi detayları araştırmaya başladı…