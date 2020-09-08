Canlı rakamlar ve uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika | 8 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

"TEKNİK GÖRÜNÜM AŞAĞI YÖNLÜ SİNYALLER VERİYOR"

ÜNLÜ & Co / DAHA Tarafından Hazırlanan Analiz: "Hafta başında ISM imalat endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koymasının yanında dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 1 milyon sınırının altında kalması altın fiyatları üzerindeki baskının artmasına neden olurken fiyatlar son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Alçalan tepeler yaparak hareket etmesine paralel olarak ons altında teknik görünümün aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. 1930 doların altını riskli bölge olarak kabul ederken özellikle 1900 doların altındaki rakamların ise net bir kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyoruz."



"YÜKSELEN KANALIN ALT BANDINDA"

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Altın Analizi: "XAU/USD: Bugün ABD tarafında TSİ 15.30'da istihdam piyasasına ilişkin veriler beklenirken, değerli madenin yükselen kanalın alt bandının üzerinde tutunduğunu izliyoruz. Değerli maden, bugünkü en düşük seviyenin de geçtiği 1.926 civarından geçen söz konusu bandın üzerinde veriye kadar kalabilir. Aksi durumda, 1.926 desteğinin altına yaşanabilecek bir sarkmada 1.902 hedef olabilir. Ara destek 1.913 seviyesinde. Öte yandan, olası yükselişlerde 1.947 direncinin geçilmesi durumunda 1.965 seviyesine kadar bir yükseliş gözlenebilir."

"DİRENÇ SEVİYELERİNİ GEÇMEKTE ZORLANIYOR"

Meksa Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi: "Yükseliş hareketi direnç seviyelerini geçmekte zorlanıyor. İlk destek 1.922 seviyesinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.910-1.900 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.946 ve 1.951 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı için 1.951 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 1.972 ve 1.990-2.015 seviyelerinde bulunuyor. 30 dk. grafikte oluşan henüz teyit olmayan "alçalan takoz" formasyonunun izlenmesinde yarar var. Kâr satışlarıyla kısa dönemli destek noktalarının test edilmesi nedeniyle destek noktalarında tepki alım olasılığını dikkatte tutmakta yarar var."