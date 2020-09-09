E-ticarette maske savaşları

Koronavirüsten korunmanın baş aktörü konumundaki maskede büyük bir savaş yaşanıyor. Kısa sürede üretimin artması ve e-ticaretin devreye girmesi, 1 TL olarak belirlenen maske fiyatlarında dengeleri altüst etti. Pazara agresif şekilde giren ve satış kanalı olarak e-ticareti kullanan bazı markalar, fiyatları 10 kuruşa kadar çekti. Ancak fiyatlardaki gerilemeye karşın hijyen ve güvenlik sorunları da hat safhaya ulaşmış durumda. İstanbul Merter ve Tahtakale'de birçok imalathaneye operasyon düzenleyen polis, sağlıksız koşullarda üretim yapan firmaları tespit etti.Aynı şekilde dezenfektan ürünlerinde de sahtecilik tavan yapmış durumda. İçinde alkol olmayan binlerce şişe sahte dezenfektan da e-ticaret üzerinden alıcılarla buluşuyor. Maske imalatında kayıtdışının en yüksek olduğu yerler ise merdiven altı konfeksiyon atölyeleri oldu. Buralarda standart dışı üretilen yüz binlerce maske, internet üzerinden hem yurtiçi piyasaya bir yurtdışı piyasalara rahatlıkla satılıyor. Özellikle maskelerin hava geçirmemesinin önemine işaret eden uzmanlar, tüketicilerin alışveriş yaparken buna dikkat etmeleri yönünde uyarıyor. Öte yandan pandemiyle beraber küresel talepte dengelerin değişmesi Türk hazır giyim endüstrisinin elini güçlendirdi. Ağustosta 1.5 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olan hazır giyim, beş yıl aradan sonra maske ve koruyucu giysi satışının da etkisiyle zirvenin sahibi oldu.İSTANBUL Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe "Mayıste yüzde 38.3'e gerileyen kapasite kullanımımız ağustosta yüzde 68.9'a ulaştı. Maske ve koruyucu giysi ihracatındaki artışın da katkısı ile haziran ayı ihracatımızda yüzde 25 artış kaydettik. Özellikle ABD ve Avrupa pazarından rekor talep var" dedi.