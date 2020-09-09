Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar devam edecek? Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Açıklama geldi!

Ülkemizde görülen koronavirüs salgınının hem işveren hem de çalışanlar üzerindeki etkilerini en aza indirebilmek amacıyla devlet tarafından sağlanan kısa çalışma ödeneği ile ilgili geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir son dakika açıklaması geldi. Bu açıklama ile beraber vatandaşlar ödeneğin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar devam edecek, uzatıldı mı? İşte tüm detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Geçtiğimiz günlerde resmi gazete üzerinden de yayımlanan açıklamaya göre; koronavirüs pandemisi nedeniyle geçici yasa olarak uygulamaya giren kısa çalışma ödeneği süresi yeniden belirli bir süreye kadar uzatılmıştı. Normal şartlarda 31 Ağustos tarihinde sona ereceği bildirilen ödeneğin ödemeleri devam edecek…