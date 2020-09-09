Mevduata göre kart limiti

Gelirini beyan edemeyenlerin eğer bankada mevduat ya da altın hesabı varsa kredi kartı limiti yükseltilebilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) çalışmasına göre, kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılacak. Bu çerçevede, gelirini gösteremeyenlerin kredi kartı limiti yükseltilebilecek. Bankalar müşterilerine kredi kartı limiti belirlerken çeşitli kriterleri dikkate alıyor. Müşteriden gelir beyan etmesi isteniyor. İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşamıyor. Mevcut uygulamada geliri beyan edemeyenlere 2 bin lira limitli kredi kartı tahsis edilebiliyor. Yeni düzenlemeyle, kart limiti altın ve mevduat hesabına göre belirlenecek.