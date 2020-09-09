Son dakika: Bakan Albayrak: 2021'de yüzde 5'in üzerinde büyüyebiliriz

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Salgında 2. dalga olmazsa 2021'de %5'in oldukça üzerinde bir büyüme gelebilir. Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor.2. yarıda `V' şeklinde toparlanma bekliyoruz. Cari dengeyi rekabetçi kur politikası ile sağlayacağız. TCMB gerekli adımları eşgüdümle atmayı sürdürecek. Likidite adımları enflasyonu düşürmede etkili olacak. 5, 10 yıllık men. kıymet ihraçları yeniden başlayacak." dedi.