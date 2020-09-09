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Son dakika: Bakan Albayrak: 2021'de yüzde 5'in üzerinde büyüyebiliriz

Son dakika haberine göre; önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak: Karadeniz'deki doğalgaz ile ilgili "üretim tüketimimizin yüzde 30'unu karşılayabiliriz" dedi. Bakan Albayrak: "2021'de yüzde 5'in üzerinde büyüme gelebilir" ifadelerini kullandı

Giriş Tarihi: 9.9.2020 07:31 Son Güncelleme: 9.9.2020 07:37 ABONE OL
Son dakika: Bakan Albayrak: 2021'de yüzde 5'in üzerinde büyüyebiliriz
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Salgında 2. dalga olmazsa 2021'de %5'in oldukça üzerinde bir büyüme gelebilir. Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor.

2. yarıda `V' şeklinde toparlanma bekliyoruz. Cari dengeyi rekabetçi kur politikası ile sağlayacağız. TCMB gerekli adımları eşgüdümle atmayı sürdürecek. Likidite adımları enflasyonu düşürmede etkili olacak. 5, 10 yıllık men. kıymet ihraçları yeniden başlayacak." dedi.


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Son dakika: Bakan Albayrak: 2021'de yüzde 5'in üzerinde büyüyebiliriz
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