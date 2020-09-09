Son Dakika Haberi: Dolar fiyatları bugün ne kadar? Dolar ve Euro’da hareketlilik sürüyor

Dolar ve Euro fiyatları son dönemin en çok aratılan konu başlıkları arasında kendine yer buluyor. Hafta başından itibaren ani iniş ve çıkışlar gösteren döviz kuru hakkında canlı rakamlar ve uzman yorumları merak ediliyor. Yatırımını bu yönde yapan vatandaşlar ellerindeki dövizi bozdurmak veya satın almak için dolar fiyatlarındaki son duruma göre hareket ediyor.

EURO VE DOLAR BUGÜN NE KADAR? 9 EYLÜL DÖVİZ FİYATLARI CANLI

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar "Euro ve dolar bugün ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 9 Eylül canlı rakamlar ile euro ve dolar fiyatları…

DOLAR FİYATLARI

ALIŞ: 7,4929

SATIŞ: 7,4942

EURO FİYATLARI

ALIŞ: 8,8729

SATIŞ: 8,8531