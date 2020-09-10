Altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak biliniyor: 'Kanuni' gün sayıyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart ayında yaptığı açıklamada, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını açıklamıştı. Geniş bir ekiple, Kanuni'nin bakım çalışmaları sürüyor.

