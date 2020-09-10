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Altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak biliniyor: '' gün sayıyor!

Mersin'de bakıma alınan 'nin üçüncü sondaj gemisi , 'e açılmak için gün sayıyor. Bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinde sona gelinen Kanuni, kırmızı beyaza boyanarak Türk bayrağı işlendi. Sahile gelen vatandaşlar, geminin NATO Limanı'ndaki bakım ve güncelleme çalışmalarını izliyor.

DHA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 12:55 Son Güncelleme: 10.9.2020 13:02 ABONE OL
Altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak biliniyor: 'Kanuni' gün sayıyor!

Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan 'nin, 'nin üçüncü sondaj gemisi olarak denizlere açılmasına az bir zaman kaldı. 2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı.

Altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak biliniyor: 'Kanuni' gün sayıyor!

'ye getirilen ve '' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak biliniyor: 'Kanuni' gün sayıyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart ayında yaptığı açıklamada, 35 Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye'ye giriş yapan 'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını açıklamıştı. Geniş bir ekiple, Kanuni'nin bakım çalışmaları sürüyor.

Altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak biliniyor: 'Kanuni' gün sayıyor!

DIŞ GÖVDESİNE TÜRK BAYRAĞI

Dış gövdesi kırmızı-beyaza boyanan Türk bayrağı ile taçlandırılan gemiye bölgede tatilini sürdüren vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Sahile gelen vatandaşlar, geminin bakım ve güncelleme çalışmalarını izliyor.

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Altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak biliniyor: 'Kanuni' gün sayıyor!
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