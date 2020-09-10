Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Eylül tam, yarım 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları son durum ile canlı rakamlar!

Piyasaları yakından takip edenler altın fiyatları son dakika gelişmelerini yakın mercekten gözlemliyor. Koronavirüs sebebiyle dolardaki ani iniş ve çıkışlar vatandaşları sarı metal almaya yönlendiriyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve uzman yorumlarıyla tam, yarım 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Eylül 2020 Perşembe tam, yarım 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları…
Altın fiyatları son dakika haberleri hem alıcısını hem yatırımcısını yakından ilgilendiriyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Haberimizde, uzman yorumlar ve canlı rakamlar eşliğinde altın fiyatları son durumu öğrenebilirsiniz.
İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri…
ALIŞ: 3.122,70
SATIŞ: 3.140,50
ALIŞ: 2.967,21
SATIŞ: 3.025,95
ALIŞ: 423,33
SATIŞ: 439,70
ALIŞ: 1.515,50
SATIŞ: 1.535,90
ALIŞ: 3.070,00
SATIŞ: 3.117,00
ALIŞ: 760,10
SATIŞ: 768,90
ALIŞ: 467,91
SATIŞ: 468,01
ÜNLÜ & Co / DAHA Tarafından Hazırlanan Analiz: "Hafta başında ISM imalat endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koymasının yanında dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 1 milyon sınırının altında kalması altın fiyatları üzerindeki baskının artmasına neden olurken fiyatlar son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Alçalan tepeler yaparak hareket etmesine paralel olarak ons altında teknik görünümün aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. 1930 doların altını riskli bölge olarak kabul ederken özellikle 1900 doların altındaki rakamların ise net bir kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyoruz."