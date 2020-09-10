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haberi: fiyatları bugün ne kadar? 10 Eylül tam, yarım , gram ve fiyatları son durum ile canlı rakamlar!

fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Haftanın dördüncü gününde yatırımını bu yönde yapmak isteyen vatandaşlar canlı ve uzman yorumları ile altın düşer mi yükselir mi sorusuna da yanıt arıyor. En son 464,56 TL'ye alınırken, 468,17 TL'ye satıldı. Çeyrek ise 763,60 TL'den işlem gördü. Peki bugün ne kadar oldu? İşte uzman yorumları ve canlı rakamlar ile 10 Eylül tam, yarım , gram ve fiyatları son durum

Giriş Tarihi: 10.9.2020 15:12 Son Güncelleme: 10.9.2020 15:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Eylül tam, yarım 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları son durum ile canlı rakamlar

Piyasaları yakından takip edenler fiyatları gelişmelerini yakın mercekten gözlemliyor. Koronavirüs sebebiyle dolardaki ani iniş ve çıkışlar vatandaşları sarı metal almaya yönlendiriyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve uzman yorumlarıyla tam, yarım , gram ve fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki bugün ne kadar? 10 Eylül 2020 Perşembe tam, yarım 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 10 EYLÜL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

haberleri hem alıcısını hem yatırımcısını yakından ilgilendiriyor. Sabah saatlerinden itibaren oldu sorusuna yanıt aranıyor. Haberimizde, uzman yorumlar ve canlı rakamlar eşliğinde altın fiyatları son durumu öğrenebilirsiniz.

İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Eylül tam, yarım 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları son durum ile canlı rakamlar

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.122,70

SATIŞ: 3.140,50

ATA ALTIN CANLI

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.967,21

SATIŞ: 3.025,95

TAM ALTIN CANLI

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,33

SATIŞ: 439,70

22 AYAR BİLEZİK CANLI

Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Eylül tam, yarım 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları son durum ile canlı rakamlar

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.515,50

SATIŞ: 1.535,90

YARIM ALTIN CANLI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.070,00

SATIŞ: 3.117,00

CUMHURİYET ALTIN CANLI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 760,10

SATIŞ: 768,90

ÇEYREK ALTIN CANLI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 467,91

SATIŞ: 468,01

GRAM ALTIN CANLI

Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Eylül tam, yarım 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları son durum ile canlı rakamlar

ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ? ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI!

"TEKNİK GÖRÜNÜM AŞAĞI YÖNLÜ SİNYALLER VERİYOR"

ÜNLÜ & Co / DAHA Tarafından Hazırlanan Analiz: "Hafta başında ISM imalat endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koymasının yanında dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 1 milyon sınırının altında kalması fiyatları üzerindeki baskının artmasına neden olurken fiyatlar son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Alçalan tepeler yaparak hareket etmesine paralel olarak ons altında teknik görünümün aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. 1930 doların altını riskli bölge olarak kabul ederken özellikle 1900 doların altındaki rakamların ise net bir kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyoruz."

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Eylül tam, yarım 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları son durum ile canlı rakamlar!
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