Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den hibe ve destek müjdesi! Ödemeler yarın yapılacak...

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Lisanslı Depo Desteği kapsamında 16,4 milyon lira destek ödemesinin cuma günü yapılacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pakdemirli, "Ticaret Bakanlığınca belirlenmiş ve Bakanlığımıza bildirilmiş 95 lisanslı depoya, 2020 yılı ikinci dönem için toplamda 16,4 milyon lira cuma günü saat 18.00 itibarıyla kira bedeli olarak ödenecek." bilgisini verdi.