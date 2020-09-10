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| 'den açıklaması: 25 Eylül'de yeniden başlıyor...

haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan 'ye yeniden su verileceğini açıkladı. Oktay, ", Doğu Akdeniz'de kendi hak ve menfaatlerine zerre ve milim art niyetle bakılmasına asla müsaade etmeyecektir." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 16:18 Son Güncelleme: 10.9.2020 16:26 ABONE OL
Son dakika | Türkiye'den KKTC açıklaması: 25 Eylül'de yeniden başlıyor...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin açıklarında KKTC su temin projesi onarım çalışmalarının yürütüldüğü gemide açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı.

Oktay, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi hak ve menfaatlerine zerre ve milim art niyetle bakılmasına asla müsaade etmeyecektir." dedi.

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Son dakika | Türkiye'den KKTC açıklaması: 25 Eylül'de yeniden başlıyor...
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