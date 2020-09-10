Tarihi gaz keşfi dengeleri değiştiriyor! Milyarlarca dolar kazanç sağlayacak...

LNG'nin toplam doğal gaz ithalatındaki payının bu yıl yüzde 50'ye çıkacağı hesaplanıyor.

"KEŞFİN STRATEJİK ÖNEMİ DOĞU AKDENİZ'E YANSIDI"

Rystad Energy Petrol ve Gaz Analisti Palzor Shenga, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin 2023'te üretime geçme hedefinin iddialı olduğunu ifade etti. Sahada en az birkaç kuyu daha açılması gerektiğini dile getiren Shenga, şöyle konuştu:



"Karadeniz'de bu kapsamda altyapı eksikliği var. Şimdiye kadar Karadeniz'de derin deniz sondajı olarak büyük keşifler gerçekleştirilemedi. Bu durum da şirketlerin Karadeniz'deki faaliyetlerini 2012'de durdurmasına yol açtı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, sahasındaki gazın gerçek potansiyelini kanıtlayabilir ve üretime geçebilirse, şirketlerin Karadeniz'e yatırım yapma iştahı yeniden artacaktır."