Terör saldırıları yıldırmadı: 72 yıldır aralıksız petrol üretiyor! 'FATİH'e en özel selam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de Fatih sondaj gemisinin yaptığı doğalgaz keşfini açıkladığı sırada Fatih Sultan Mehmet Sancağı'nı göndere çeken, Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık serüveninin başladığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü, bugün ayrı bir sevinç ve gurur içerisinde. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde kaleme aldığı "Milli Enerji ve Maden Politikası" vizyonu çerçevesinde tüm personelini "yerli ve milli" insan kaynağından oluşturulan TPAO Batman bölgesi, denizlerde ilk doğalgaz keşfini yapan Fatih için daha şevkle çalışırken, SABAH olarak biz de Türkiye'nin enerji serüvenini kaleme alarak verilen zorlu mücadeleleri sayfalarımıza taşıdık.

KARADA PETROL ARAYIŞI 1930'DA BAŞLADI

Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye, bölgesindeki petrol ve doğalgaz yataklarının keşfi için ilk olarak 1930 yılında Türk mühendis ve jeologların da yer aldığı bir grup teknisyen ile yurdun dört bir yanında jeolojik etütler yaptı. 1933 yılında ise "Petrol Arama ve İşletme İdaresi" kurularak ilk petrol sondaj kuyusu Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Baspirin beldesinde "Baspirin-1" adı altında açıldı. Kuyuda herhangi bir emareye rastlanılmazken, karadaki petrol aramacılığı için dönüm noktası olacak olan "Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA)" 1935 yılında kuruldu.

Dededen ve babadan TPAO çalışanı olan 3. kuşak TPAO'cu Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir ile TPAO çalışanları Raman'dan Fatih'e selam gönderdi.

MÜCADELENİN TİMSALİ RAMAN-8

Türkiye'nin mücadeleci kimliğini ortaya koyan MTA, Raman'da sırasıyla 7 kuyu açsa da ekonomik değeri olan bir petrol keşfine ulaşamazken, mücadeleden vazgeçmeyerek açtığı Raman-8 kuyusunda büyük keşfi gerçekleştirdi. Dönemin tüm imkansızlıklarına rağmen Dicle nehri üzerinden sallarla taşınan borular dağa çıkarılarak 11 şubat 1945 yılında sondaj yapıldı ve 17 aralık 1946'da kara altının bin 364 metre derinlikte bulunduğu Raman-8 kuyusunda 8 mart 1948'de petrol üretimine başlandı. Raman-8, 72 yıldır kesintisiz olarak petrol üretmeye devam ederken, ürettiği petrol miktarı 1 milyon varili aştı. Kuyu bugünlerde ise günlük 30 varil petrol üretimine sahip.

GÜNLÜK 35 BİN VARİL ÜRETİM

Batman, Şırnak, Mardin, Siirt ve Diyarbakır illerinin içerisinde bulunduğu geniş bir sahadan sorumlu olan TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, bu illerde bin 206 kuyuda günlük 35 bin varil petrol üretiyor. Türkiye'nin yüzde 7-8'ler mertebesinde olan kendi kaynaklarından petrol üretiminin yarısını karşılayan Batman bölgesinde geçen yıl 10 milyon 800 bin varil petrol üretilirken, bu sene bu rakamın 11 milyon varilin üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Yalnızca Raman sahasında 239 kuyu ile günlük net 7 bin varil üretim yapıldığı öğrenilirken, bölgede şuan günlük 35 bin olan üretimin 2023 yılında günlük 50 bin varile yükseltilmesi hedefleniyor.

YABANCI PERSONEL YOK

Batman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2 bin personelin bulunduğu öğrenilirken, içlerinde ise hiç yabancı personel bulunmuyor. Buna karşılık 30'un üzerinde yurtdışı masterlı mühendis ile yerli ve milli enerji, milli personelle gün yüzüne çıkarılıyor.

TERÖRE ASLA BOYUN EĞİLMEDİ

Ayrıca TPAO'nun 2019 yılında bir dönem terörle anılan Silopi'de sismik tarama, Kato ve Cudi'de ise sondaj çalışması yürüttüğü öğrenilirken, bölgede bugüne kadar nice bedeller ödendi. 20 sene önce Raman bölgesini korumak için 2 asker şehit düşerken, geçtiğimiz yıllarda Garzan'da bir TPAO savunma uzmanı ve personeli şehit oldu. Geçtiğimiz yıl Şırnak Silopi'de sismik tarama yapan TPAO ekibin korumakla görevli olan 3asker daha şehit oldu.

Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de petrol üretimine başlanılan 1948 yılında iki kez Raman'ı ziyaret ederek, MTA Genel Müdürü İhsan Ruhi Beren ve yetkililerden bilgi aldı.