Yatırımcının önü açılacak

Pandemi döneminden Türk ekonomisinin hızla yukarı doğru yükselmesi için atılacak adımlara ilişkin çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.Yatırımların önünü açacak, Ar-Ge ve teknokentleri destekleyecek önemli bir yasa teklifi üzerinde çalışmalar başladı.Meclis'in tatil sonrasında ilk işlerinden biri olarak bu teklifi yasalaştırması bekleniyor.Pandeminin ekonomi üzerindeki etkilerini en aza indirmek için arka arkaya adımlar atan iktidar, bu kapsamda yasal düzenlemeleri de gündeme getiriyor.AK Parti, ilgili bakanlıklar ile birlikte yatırım ortamının iyileştirilmesine dönük bir yasa teklifi hazırlıyor. Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında da bir toplantı yapıldı. Teklif şu değişiklikleri içeriyor:Bürokratik işlemler azaltılıp yatırımcıların eli güçlendirilecek. Yatırımcının hangi işlemlerden muaf olacağı tek tek yazılacak.Kamu İhale Yasası'nda bazı değişiklikler yapılacak. İtiraz ve şikâyetlerle ilgili belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi sağlanacak.Teminat gösterilecek taşınmazlarla ilgili yatırımcıya kolaylık sağlanacak.Örneğin bir taşınmazın tümünü değil bir bölümünü de teminat gösterebilecek. Böylece kredi gibi işlemlerin daha çabuk çözülmesi sağlanabilecek.Tüm kuruluş ve şirketlerin genel kurul, yetki devri gibi imza sirküleri gerektiren noterden onaylanan zaman ve para kaybına neden olan tüm işlemlerde artık imza sirküleri istenmeyecek. Fuat Oktay, ilgili kurum kuruluşların Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ne (MERSİS) entegrasyonunun sağlanmasıyla imza sirküleri zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik gerekli mevzuat ve teknik çalışmalarda sona gelindiği bilgisini de paylaştı.Bazı Ar-Ge yatırımlarının teşvik süreleri 2028 yılı sonuna kadar uzatılacak. Teknoloji geliştirme bölgeleri ile ilgili bürokratik işlemlerin azaltılması sağlanacak.Teknopark yönetimlerinin bakanlıkla ilişkileri, üniversiteler ve girişimci şirketlerle olan ilişkileri kolaylaştırılacak.Böylece üretim desteklenecek.PANDEMİ sürecinde işlemlerin çoğu da internet üzerinden yapıldığı için mevzuatta buna uygun düzenlemeler yapılacak. E-imza'daki sahteciliğe karşı verilen cezalar e-mühür için de geçerli olacak. Kişinin rızası olmadan kullanılan e-mühürle ilgili 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Böylece e-ticaretin daha güvenli yapılması sağlanacak.